В Чите откроется парк «Гагаринский»

Жителей и гостей столицы Забайкалья приглашают на его открытие



Завтра, 15 сентября, в Чите состоится открытие парка «Гагаринский». В 17:30 начнётся выступление муниципального духового оркестра, а в 18:00 – торжественное открытие парка.



В программе праздника: концертная программа для взрослых и детей, мастер-классы по воркаут-спорту, а также – для начинающих художников, игры для детей. Будут работать торговые точки.



Парк расположен в микрорайоне Сосновый бор, сообщает пресс-служба администрации города Чита.



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