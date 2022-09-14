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В Бурятии разрешат охотиться на оленей

В Бурятии разрешат охотиться на оленей
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявления на добычу начнут принимать уже в эту пятницу

16 сентября в Бурятии откроется приём заявлений на добычу благородного оленя (изюбрь) и сибирской косули. Заявления будут принимать с 8:30.

Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. Квота косули сибирской составляет 757 особей, благородного оленя – 165 особей. Лимиты на добычу можно посмотреть на сайте Бурприроднадзора. Отметим, что квот нет в Иволгинском районе, так как эта территория не свойственна для обитания копытных.

Сроки охоты: с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года.

Всю информацию по охотничьему сезону 2022-2023 (сроки подачи заявлений, график приёма граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий) также можно найти на сайте Бурприроднадзора, сообщает его пресс-служба

Подать заявления на охоту можно через региональный портал rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
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