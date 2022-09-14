Бурятия присоединится к чемпионату по фоновой ходьбе

За ходьбу командой вручат призы



Жителей Бурятии приглашают принят участие во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». Его участники каждый день в течение двух месяцев проходят по паркам, скверам, лесам, улицам, маршрутам и дорогам. И это почти всё, что нужно.



- Участники соревнований стараются меньше ездить на транспорте, больше двигаться пешком, - рассказывает министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Когда мы встречаемся с участниками, которые, кстати, совершенно из разных категорий возрастных, профессиональных и других, они как один рассказывают, что проект заражает их позитивом и энергией, заставляет двигаться, придерживаться здорового образа жизни, заботиться о здоровье личном и близких.



Принять участие в «гонке по числу пройдённых шагов» могут семейные команды, команды студентов, сотрудников компаний, муниципалитетов, пенсионеров и приверженцев здорового образа жизни. Вместе с друзьями, коллегами, родными можно посоревноваться в ходьбе и победить.



Командные соревнования пройдут в два этапа. Первый этап состоится с 10 сентября по 10 октября. В ходе предварительного этапа соревнований продолжается регистрация новых команд и участников. Также в течение предварительного этапа у капитанов команд есть возможность свободно доукомплектовывать и менять состав участников в пределах необходимой численности. Второй – основной этап пройдёт с 15 октября по 15 ноября.



Для участия в соревновании необходимо собрать команду 20-50 человек в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов каждого члена команды в реальном времени, а также формирует рейтинги команд, и выбрать свою соревновательную категорию. Причём, по сложившимся правилам соревнований, от каждого участника соревнований в командный зачёт учитывается не более 25000 шагов в день. Отметим, что команда может состоять минимум из 10 человек, а семейные команды – из трёх.



Итоговый результат будет определяться как сумма средних арифметических результатов команды за дни соревнований. Победителем станет команда, показавшая лучший результат в своей программе. При равенстве показателей – команда, в которой больше участников. По итогам соревнований будут определены победители и призёры чемпионатов, организована и проведена церемония награждения.



Кроме того, в рамках чемпионата организаторы проведут для участников несколько дополнительных челленджей: за личные достижения в ходьбе, за волю к победе, за спортивное мужество, за лучший рассказ или пост о ходьбе, за лучшую фотографию, посвящённую ходьбе и другое. Об этом сообщает пресс-служба министерство спорта Бурятии.



Возрастное ограничение 0+

