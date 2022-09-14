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Жителя Бурятии незаконно озадачили бумажной волокитой

Жителя Бурятии незаконно озадачили бумажной волокитой
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина обратился в прокуратуру

В декабре 2021 года житель Джидинского района Бурятии, сирота, обратился в отдел социальной защиты населения за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Уполномоченный орган отказал ему, мотивируя предоставлением им договора найма специализированного жилого помещения с истёкшим сроком действия. От сельчанина потребовали предоставить документ, подтверждающий право владения квартирой.

Однако по закону эти сведения должны запрашиваться самим отделом соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.

Начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения мужчине назначена соответствующая субсидия, произведён перерасчёт и выплачено 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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