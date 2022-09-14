Мужчина обратился в прокуратуру
В декабре 2021 года житель Джидинского района Бурятии, сирота, обратился в отдел социальной защиты населения за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Уполномоченный орган отказал ему, мотивируя предоставлением им договора найма специализированного жилого помещения с истёкшим сроком действия. От сельчанина потребовали предоставить документ, подтверждающий право владения квартирой.
Однако по закону эти сведения должны запрашиваться самим отделом соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.
Начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения мужчине назначена соответствующая субсидия, произведён перерасчёт и выплачено 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жителя Бурятии незаконно озадачили бумажной волокитой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина обратился в прокуратуру
Мужчина вырубил лес на 330 тысяч рублей
В столице Бурятии проведут творческую встречу с Евгением Голубевым
Заявки принимаются по 3 октября
В Улан-Удэ до +14 градусов
День бега состоится 17 сентября на Верхней Берёзовке
В соревнованиях примут участие спортсмены края, Бурятии и Иркутской области
Соревнования проведут в Ангарске
Яркие цирковые номера уже увидели зрители столицы края, а в эти дни своим творчеством цирковые артисты Бурятии радуют агинчан
Бурятский прозаик встретится с читателями и ответит на вопросы
Республику представят мастера костюма и вокала
Перед горожанами также выступят творческие коллективы
Заезды участников начинаются с 13 сентября
В столице Бурятии состоится съезд хирургов ДФО
Участники акции высадили в Еравне 1500 сеянцев