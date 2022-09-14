В Бурятии «чёрного лесоруба» приговорили к условному лишению свободы

Мужчина вырубил лес на 330 тысяч рублей



Житель села Телемба Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.



В октябре 2021 года мужчина, находясь в лесу вблизи села Целинный, незаконно срубил 48 лиственниц и 31 сосну. Ущерб, причинённый преступлением, составил 332,4 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб.



- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

