В Бурятии «чёрного лесоруба» приговорили к условному лишению свободы

Мужчина вырубил лес на 330 тысяч рублей
Житель села Телемба Еравнинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В октябре 2021 года мужчина, находясь в лесу вблизи села Целинный, незаконно срубил 48 лиственниц и 31 сосну. Ущерб, причинённый преступлением, составил 332,4 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб.
- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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