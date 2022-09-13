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Цирк Бурятии гастролирует по Забайкальскому краю

Цирк Бурятии гастролирует по Забайкальскому краю
Общество,  Фото:Цирк Бурятии
Яркие цирковые номера уже увидели зрители столицы края, а в эти дни своим творчеством цирковые артисты Бурятии радуют агинчан

Коллектив цирка Бурятии гастролирует по Забайкальскому краю. Цирк показывает аудитории две новые, но уже полюбившиеся зрителями программы: пластический цирковой спектакль Zam-life (12+) и представление «В гостях у клоуна» (0+).

- Наши артисты цирка уже выступили в Чите. Там прошло восемь представлений, которые посетили более 2500 зрителей. Также в посёлке Агинское прошло пять представлений, и их увидели более 500 человек. Цирк Бурятии как всегда на высоте, я уже получаю самые положительные отзывы от зрителей. А по- другому никак, труппа профессиональная, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Сегодня коллектив начал работать в посёлке Могойтуй, а через пару дней направится в другой районный центр Агинского Бурятского округа, в село Дульдурга. И уже на выходные вернётся домой. 
цирк

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