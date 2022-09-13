Глубокий провал сильно мешал движению
Жители села Гурульба Иволгинского района Бурятии просили разобраться с большой ямой на улице Набережная. Глубокая яма образовалась прямо посреди дороги, тем самым доставляя неудобства сельчанам.
- По улице Набережная, в начале её, появилась огромная яма. Под дорожным покрытием лежит бетонная труба, она проломилась. Теперь обваливается дорога, - пишет житель.
На место выехали сотрудники администрации поселения и МАУ «Иволга», после чего яма была устранена. Как оказалось, провал земли возник из-за водопропускной трубы, которая была не плотно установлена под дорожным покрытием, сообщается в группе «Иволга-инфо».
- Провал ликвидирован. Он возник в результате того, что водопропускная труба была установлена не плотно. В результате грунт стал осыпаться, - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.
После ремонта почистили трубы от земляного наноса. Также установили металлический лист для защиты трубы от попадания грунта.
В Бурятии заделали большую яму посреди дороги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участники акции высадили в Еравне 1500 сеянцев
В финале сборная республики завоевала 3 бронзовые медали и 9 медальонов за профессионализм
Проект гимназистки занял первое место в категории «Образовательные технологии»
В республике подвели итоги летнего полевого сезона
Нового руководителя представили учёному совету ЗабГУ
В республике продолжается ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
Победительнице вручили берестяную корону
Стеклозавод переведут на тепло от Улан-Удэнской ТЭЦ-1
Булат Чимитов погиб в возрасте 41 года
Необычное объявление появилось на «Авито»
Деньги, по словам родителей, собирают как на развитие школы, так и на ремонт
Об инициативе заявил Алексей Цыденов
Дочь захотела вернуться к маме
Фестиваль устроят в рамках празднования 280-летия одного из старейших буддийских храмов страны
«Пришло время настоящих мужчин», - призывают жителей республики