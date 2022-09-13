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В Бурятии заделали большую яму посреди дороги

В Бурятии заделали большую яму посреди дороги
Общество,  Фото:"Иволга-инфо"
Глубокий провал сильно мешал движению

Жители села Гурульба Иволгинского района Бурятии просили разобраться с большой ямой на улице Набережная. Глубокая яма образовалась прямо посреди дороги, тем самым доставляя неудобства сельчанам.

- По улице Набережная, в начале её, появилась огромная яма. Под дорожным покрытием лежит бетонная труба, она проломилась. Теперь обваливается дорога, - пишет житель.

На место выехали сотрудники администрации поселения и МАУ «Иволга», после чего яма была устранена. Как оказалось, провал земли возник из-за водопропускной трубы, которая была не плотно установлена под дорожным покрытием, сообщается в группе «Иволга-инфо».

- Провал ликвидирован. Он возник в результате того, что водопропускная труба была установлена не плотно. В результате грунт стал осыпаться, - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.

После ремонта почистили трубы от земляного наноса. Также установили металлический лист для защиты трубы от попадания грунта.
дороги

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