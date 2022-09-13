В Бурятии заделали большую яму посреди дороги

Глубокий провал сильно мешал движению



Жители села Гурульба Иволгинского района Бурятии просили разобраться с большой ямой на улице Набережная. Глубокая яма образовалась прямо посреди дороги, тем самым доставляя неудобства сельчанам.



- По улице Набережная, в начале её, появилась огромная яма. Под дорожным покрытием лежит бетонная труба, она проломилась. Теперь обваливается дорога, - пишет житель.



На место выехали сотрудники администрации поселения и МАУ «Иволга», после чего яма была устранена. Как оказалось, провал земли возник из-за водопропускной трубы, которая была не плотно установлена под дорожным покрытием, сообщается в группе «Иволга-инфо».



- Провал ликвидирован. Он возник в результате того, что водопропускная труба была установлена не плотно. В результате грунт стал осыпаться, - рассказал директор МАУ «Иволга» Зоригто Цыдыпов.



После ремонта почистили трубы от земляного наноса. Также установили металлический лист для защиты трубы от попадания грунта.

