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В Бурятии простились с многодетным отцом, погибшим на Украине

В Бурятии простились с многодетным отцом, погибшим на Украине
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Еравнинского района
Булат Чимитов погиб в возрасте 41 года

10 сентября в Улан-Удэ простились с сержантом Чимитовым Булатом Базар-Хандаевичем, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Он погиб на 42-м году жизни.

Булат Базар-Хандаевич родился 28 марта 1981 года в селе Туран Тункинского района. В 1985 году семья переехала в посёлок Озёрный Еравнинского района, где в 1998 году он окончил Озёрную среднюю школу. В 2000 году окончил Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Юриспруденция».

С 2000 по 2002 годы проходил срочную службу. Участвовал во второй чеченской кампании.

С 2002 по 2010 год работал в УФСИН по Бурятии. В 2013 году окончил Новосибирский институт экономики и права по специальности «Юриспруденция».

В 2015 году подписал контракт.

Был награждён медалью министерства обороны РФ, медалью участника манёвров войск (сил) «Восток – 2018», медалью «100 лет военной разведки».

- Булат был трудолюбивым, добрым, честным и отзывчивым человеком. Булат - любящий сын, прекрасный отец троих детей, пример для двух младших братьев, - сообщает администрация Еравнинского района.

Булат Базар-Хандаевич 24 августа погиб в ходе специальной операции на Украине. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества посмертно.


смерть

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