Проекты школьников Улан-Удэ победили на всероссийском форуме

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Проект гимназистки занял первое место в категории «Образовательные технологии»



Всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория» проходил с 4 по 8 сентября в Ярославле. Бурятию представляли десятиклассница Российской гимназии №59 Кирена Р., ученик 7 класса школы №38 Марк Д., а также Номина Ц., ученица 11 класса республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.



Проект Кирены занял первое место в категории «Образовательные технологии».



- FinGramy – это онлайн-школа финансовой грамотности и бизнеса. Проект направлен на решение проблемы в недостаточном знании в сфере финансовой грамотности детей и подростков. Разработала сайт, который является лендингом для проекта и демонстрирует преимущества идеи. Проект большой и имеет три этапа. Главная фишка проекта – игра-новелла. Проект ещё не готов. Для этого нужны профессиональные программисты, - пояснила десятиклассница.



В числе финалистов в направлении «Журналистика и медиа» команда «Сайгаки», где выступали Номина и Марк.



- В современную эпоху глобализации более актуальной становится проблема сохранения и развития национального языка. Мы хотим вывести исчезающие языки из «красной зоны» и возродить их так, чтобы желающие, которые по разным причинам не имели возможности, изучили его. Мой родной бурятский язык находится в «красной зоне» по информации ЮНЕСКО, поэтому проект продемонстрирован на его примере. Проект направлен на воспитание патриотизма при помощи историко-культурного наследия, родного языка и образования, - рассказала о разработке ученица республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.



В качестве решения проблемы сохранения языка школьники предлагают создать интернет-платформу и приложения для смартфонов. С их помощью молодые жители Бурятии получат доступную возможность изучать культуру и историю своего народа, а также национальный язык.



В течение трёх дней школьники знакомились с современными методиками проектной деятельности, попробовали себя в мастер-классах и поучаствовали в дискуссиях. Прокачав навыки и усовершенствовав свои проекты, ребята представили работы перед партнёрами форума.



В очном формате форум посетили 400 школьников, успешно реализующих социально значимые проекты, и 100 педагогов, которые занимаются развитием проектной деятельности в образовательных учреждениях из 85 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

