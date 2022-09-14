В Улан-Удэ до +14 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер западный 4-9, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +5,+10, местами +2,-3, днём +10,+16.
В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +12,+14.
В Бурятии сегодня пасмурно
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Общество, 14.09.2022
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