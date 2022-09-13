В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт ярмарка урожая

Перед горожанами также выступят творческие коллективы



Овощные рекорды, рецепты солений-варений, домашняя выпечка, весёлые игры, концертные номера – всё это и многое другое ждёт горожан на площадке СКЦ «Кристалл» в Улан-Удэ. 14 сентября в 15:00 жителей и гостей микрорайона Стеклозавод приглашают на ярмарку урожая «Дары осени - 2022».



Творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу. Перед гостями выступят народный хор ветеранов «Стекольские сударушки», народный духовой ретро-медь оркестр «Дивертисмент», образцовая хореографическая студия «Ирис», вокально-эстрадная студия «Октава», театральная студия «Аз*Арт», вокальная группа «Камертон», ансамбль «Мунхэ Аялга».



На ярмарке желающие смогут записаться в детские студии художественного творчества, во взрослые творческие коллективы и любительские объединения СКЦ «Кристалл». Также горожанам помогут оформить Пушкинскую карту и стать волонтёром культуры. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+



