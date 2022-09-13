В республике продолжается ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
В Бурятии подготовлен проект распоряжения о заключении концессионного соглашения на реконструкцию участков дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. В рамках этого соглашения предполагается разработка проектной документации и реконструкция участков дороги, общей протяжённостью 89 км. Планируется ремонт участков 335-351 км, 437-438 км, 448-490 км, 493-511 км и 512-524 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, а также реконструкция моста на 408 км.
Концессионное соглашение собираются заключить с горнодобывающей компанией. Предварительная стоимость концессионного соглашения составит 2,25 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд – средства бюджета Республики Бурятия, а 450 млн рублей – средства компании. На средства компании планируется выполнить разработку проекта, реконструкцию и содержание участков автомобильной дороги 335-351 км и 437-438 км общей протяжённостью 17 км.
- В ближайшие дни планируем подписать концессионное соглашение с горнодобывающей компанией и незамедлительно приступить к работе. В целом реализация всех мероприятий, в том числе завершение ремонтных работ на этих участках запланировано до 2025 года, - подчеркнул Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.
Как сообщает пресс-служба республиканского министерства по развитию транспорта, в настоящее время продолжается ремонт участков 16-26 км, 26-58 км, 90-93 км, 357-387 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. В прошлом году был введён участок с 264 по 294 км. Также в 2023 году запланировано начать ремонт участков 180-195 км и 200-234 км. Таким образом, на автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в ближайшие годы отремонтируют около 240 км.
В районе Бурятии отремонтируют ещё 89 км региональной дороги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нового руководителя представили учёному совету ЗабГУ
В республике продолжается ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
Победительнице вручили берестяную корону
Стеклозавод переведут на тепло от Улан-Удэнской ТЭЦ-1
Булат Чимитов погиб в возрасте 41 года
Необычное объявление появилось на «Авито»
Деньги, по словам родителей, собирают как на развитие школы, так и на ремонт
Об инициативе заявил Алексей Цыденов
Дочь захотела вернуться к маме
Фестиваль устроят в рамках празднования 280-летия одного из старейших буддийских храмов страны
«Пришло время настоящих мужчин», - призывают жителей республики
Автоинспекторы рассказали, как вести себя по пути в школу
Участники и гости праздника погрузятся в атмосферу славянской культуры
Жители просят отремонтировать опасный мост
Чтобы выплатить алименты, ему всё же пришлось устроиться на работу