В районе Бурятии отремонтируют ещё 89 км региональной дороги

В республике продолжается ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита



В Бурятии подготовлен проект распоряжения о заключении концессионного соглашения на реконструкцию участков дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. В рамках этого соглашения предполагается разработка проектной документации и реконструкция участков дороги, общей протяжённостью 89 км. Планируется ремонт участков 335-351 км, 437-438 км, 448-490 км, 493-511 км и 512-524 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, а также реконструкция моста на 408 км.



Концессионное соглашение собираются заключить с горнодобывающей компанией. Предварительная стоимость концессионного соглашения составит 2,25 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд – средства бюджета Республики Бурятия, а 450 млн рублей – средства компании. На средства компании планируется выполнить разработку проекта, реконструкцию и содержание участков автомобильной дороги 335-351 км и 437-438 км общей протяжённостью 17 км.



- В ближайшие дни планируем подписать концессионное соглашение с горнодобывающей компанией и незамедлительно приступить к работе. В целом реализация всех мероприятий, в том числе завершение ремонтных работ на этих участках запланировано до 2025 года, - подчеркнул Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



Как сообщает пресс-служба республиканского министерства по развитию транспорта, в настоящее время продолжается ремонт участков 16-26 км, 26-58 км, 90-93 км, 357-387 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. В прошлом году был введён участок с 264 по 294 км. Также в 2023 году запланировано начать ремонт участков 180-195 км и 200-234 км. Таким образом, на автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в ближайшие годы отремонтируют около 240 км.

