Крупнейший вуз Забайкалья возглавит экс-проректор из Приморья

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Нового руководителя представили учёному совету ЗабГУ



Исполняющей обязанности ректора крупнейшего вуза Забайкалья – Забайкальского государственного университета – назначена бывший проректор по учебной работе ДВФУ Оксана Мартыненко. Нового руководителя учреждения преподавательскому составу представили 13 сентября на расширенном заседании учёного совета ЗабГУ.



- Могу сказать, что это очень квалифицированный специалист. Мы надеемся на успехи и прорывы под её руководством. Она заканчивала Дальневосточный государственный университет, занималась управлением в сфере образования, вела много интересных проектов, долгое время была проректором по учебной работе, работала в правительстве Приморского края. В последние годы работала в Дальневосточном федеральном университете. Хотим поблагодарить Сергея Анатольевича Иванова за несколько лет работы, мы хотим, чтобы он остался в университете, по взаимной договорённости остался советником ректора, занялся наукой, как он давно хотел. Конечно, мы со своей стороны благодарим его за то, что он много для университета сделал, - сказал директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов.



Оксана Мартыненко поприветствовала учёный совет вуза, поблагодарив за доверие. По её словам, перед вузом стоит множество задач.



- Мы заинтересованы в развитии и края, и университета. Уверена, здесь нет ни одного человека, который бы равнодушно относился к тому, что происходит в университете. Моя задача, как руководителя, в том, чтобы этот ресурс, желание, энергию, интерес сконцентрировать и направить в русло наших общих побед. Я думаю, что Забайкальский край достоин того, чтобы ЗабГУ был не просто университетом для региона, он должен стать институтом развития Забайкальского края. И должен найти своё место, как минимум, в развитии ДФО и системы высшего образования Российской Федерации. У нас есть масса уникальных преимуществ, на которые нужно делать ставки. Это вопрос коллективной работы, - сказала Оксана Мартыненко.



Она отметила, что необходимо сделать вуз интересным, привлекательным для студентов не только Забайкальского края, но и других субъектов Дальневосточного федерального округа и страны в целом.



Добавим, что в 1993 году Оксана Мартыненко с отличием окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «химия», в 1999 году – аспирантуру ДВГУ. Является кандидатом химических наук (физическая химия), магистром по направлению «менеджмент» (стратегический менеджмент).



С 1994 по 2013 год работала на разных должностях в Дальневосточном госуниверситете и Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, возглавляла школу-интернат для одарённых детей. С 2016 по 2018 гг. являлась директором департамента образования и науки Приморского края, с 2018 года и до последнего времени работала в ДВФУ сначала директором школы педагогики, а затем проректором по учебной деятельности.



- Оксана Мартыненко является автором более 50 научных публикаций, имеет звание «Почётный работник высшего образования Российской Федерации» и многочисленные отраслевые награды, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

