В Иркутской области разыграют кубок СФО и ДФО по мотокроссу

Соревнования проведут в Ангарске



С 16 по 19 сентября в Иркутской области пройдут всероссийские лично-командные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Сибири и Дальнего Востока» в дисциплине «мотокросс». Турнир проведут на мототрассе «Пойма реки Китой» в Ангарске. Ожидается приезд сильнейших спортсменов от Омска до Владивостока, а также гостей из Монголии и Китая, сообщает федерация мотоспорта Иркутской области.



Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда. Продолжительность заездов (финальных):

- класс «50 куб. см» (мальчики 4-8 лет) - 7 минут + 2 круга;

- класс «65 куб. см» (мальчики 9-12 лет) - 12 минут + 2 круга;

- класс «85 куб. см» (юноши 11-14 лет) - 15 минут + 2 круга;

- класс «125 куб. см» (мужчины с 15 лет) - 25 минут + 2 круга;

- класс «250 куб. см» (мужчины с 15 лет) - 25 минут + 2 круга;

- класс «Открытый» (с 35 лет) - 25 минут + 2 круга.



16 сентября состоится регистрация и размещение участников соревнований. 17 сентября с 8:00 пройдут технический осмотр, медицинский осмотр, официальные тренировки по классам. В 11:30 начнётся торжественное открытие соревнований, а затем стартуют заезды первого дня по классам 50 куб. см, 85 куб. см и 250 куб. см.



18 сентября с 11:30 будут проведены заезды второго дня по классам 65 куб. см, 125 куб. см и «Открытый», награждение победителей и торжественное закрытие соревнований. 19 сентября – день отъезда.



Победителям присваивается звание «Победитель кубка Сибири и Дальнего Востока». Они награждаются кубком, медалью, дипломом и ценными призами. Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются соответствующими кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Команды-победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и ценными призами.



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