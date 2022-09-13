Соревнования проведут в Ангарске
С 16 по 19 сентября в Иркутской области пройдут всероссийские лично-командные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Сибири и Дальнего Востока» в дисциплине «мотокросс». Турнир проведут на мототрассе «Пойма реки Китой» в Ангарске. Ожидается приезд сильнейших спортсменов от Омска до Владивостока, а также гостей из Монголии и Китая, сообщает федерация мотоспорта Иркутской области.
Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда. Продолжительность заездов (финальных):
- класс «50 куб. см» (мальчики 4-8 лет) - 7 минут + 2 круга;
- класс «65 куб. см» (мальчики 9-12 лет) - 12 минут + 2 круга;
- класс «85 куб. см» (юноши 11-14 лет) - 15 минут + 2 круга;
- класс «125 куб. см» (мужчины с 15 лет) - 25 минут + 2 круга;
- класс «250 куб. см» (мужчины с 15 лет) - 25 минут + 2 круга;
- класс «Открытый» (с 35 лет) - 25 минут + 2 круга.
16 сентября состоится регистрация и размещение участников соревнований. 17 сентября с 8:00 пройдут технический осмотр, медицинский осмотр, официальные тренировки по классам. В 11:30 начнётся торжественное открытие соревнований, а затем стартуют заезды первого дня по классам 50 куб. см, 85 куб. см и 250 куб. см.
18 сентября с 11:30 будут проведены заезды второго дня по классам 65 куб. см, 125 куб. см и «Открытый», награждение победителей и торжественное закрытие соревнований. 19 сентября – день отъезда.
Победителям присваивается звание «Победитель кубка Сибири и Дальнего Востока». Они награждаются кубком, медалью, дипломом и ценными призами. Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются соответствующими кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Команды-победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и ценными призами.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутской области разыграют кубок СФО и ДФО по мотокроссу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Яркие цирковые номера уже увидели зрители столицы края, а в эти дни своим творчеством цирковые артисты Бурятии радуют агинчан
Бурятский прозаик встретится с читателями и ответит на вопросы
Республику представят мастера костюма и вокала
Перед горожанами также выступят творческие коллективы
Заезды участников начинаются с 13 сентября
В столице Бурятии состоится съезд хирургов ДФО
Участники акции высадили в Еравне 1500 сеянцев
Глубокий провал сильно мешал движению
В финале сборная республики завоевала 3 бронзовые медали и 9 медальонов за профессионализм
Проект гимназистки занял первое место в категории «Образовательные технологии»
В республике подвели итоги летнего полевого сезона
Нового руководителя представили учёному совету ЗабГУ
В республике продолжается ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
Победительнице вручили берестяную корону
Стеклозавод переведут на тепло от Улан-Удэнской ТЭЦ-1