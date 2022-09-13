Читинка смогла вернуть родительские права через шесть лет

Дочь захотела вернуться к маме



Суд в Чите восстановил 38-летней жительнице родительские права, которых она шесть лет назад была лишена их в связи с невыполнением родительских обязательств.



За последние три года женщина не употребляла алкоголь. Она устроилась на постоянную работу, где о ней положительно характеризуются. Также исправно оплачивает алименты, участвует в содержании дочери и всё время после лишения родительских прав поддерживала общение с ребёнком.



- Участвующий по делу прокурор, учитывая мнение достигшей 10-летнего возраста девочки, пожелавшей вернуться к маме, дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Аналогичное заключение по делу дал и орган опеки и попечительства.



Суд удовлетворил исковые требования и восстановил женщину в родительских правах. Решение суда вступило в законную силу.

