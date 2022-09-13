В Бурятии пройдёт фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной»

Фестиваль устроят в рамках празднования 280-летия одного из старейших буддийских храмов страны
17 сентября в Селенгинском районе Бурятии состоится этно-туристский фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной». Он пройдёт в рамках празднования 280-летия Тамчинского дацана – одного из старейших буддийских храмов.
По словам заместителя министра туризма Бурятии Туяны Дугаровой, это событийное мероприятие «будет одним из красивейших действий».
Тамчинский дацан был основан в 1741 году, в год воцарения Елизаветы Петровны и выхода указа о признании «ламайской веры», как одной из традиционных верований на территории России. В 1764 году, когда Екатерина II утвердила институт Пандито Хамбо Лам, Тамчинский дацан уже де-факто являлся одним из больших и передовых дацанов.
С 1741 года Тамчинский дацан начинался как кошмовая юрта (поскольку буряты кочевой народ). А с1783 года дацан стал одним из самым значимым и влиятельным монастырём на территории Бурятии. В 1809 году он был официально признан центром буддизма в России и стал резиденцией Пандито Хамбо Ламы. 1783 года по 1930-е годы в Тамчинском дацане на Львином троне восседали 14 Пандито Хамбо Лам. Основал Тамчинский дацан буддийский священник Лубсан-Жимба Ахалдаев, третий Пандито Хамбо-лама в истории российского буддизма. В 1893 году на территории дацана уже насчитывалось 17 дуганов. Было своё книгопечатание, преподавались астрологические школы, были свои мастерские, в которых изготавливались буддийские атрибуты.
Во времена репрессий в соборном храме дацана была организована тюрьма, где жили заключённые, строившие железную дорогу, которая ныне пролегает на Улан-Батор. В 1957 году Тамчинский дацан был признан историко-архитектурным памятником, в нём начались реставрационные работы. Поскольку сейчас дацан является памятником архитектуры федерального значения, он периодически реставрируется. Но есть недостатки, которые нуждаются в срочном устранении, потому что дожди и ветер оказывают разрушительное действие. Проводятся ремонтные работы, но нужны специалисты, нужна современная реставрационная мастерская.
- К тому же мы не можем подходить к ремонту этих зданий, потому что это памятники и, соответственно, памятник нуждается в охране. И мы живём под охранным обязательством, где прописано, что все эти работы должны проводить соответствующей квалификации люди, - рассказал Солбон-лама.
В бытность своего расцвета Тамчинский дацан уже насчитывал более тысячи лам, и во время больших духовных праздников, таких как «Мистерия Цам», со всей большой степи в монастырь стекалось до двух тысяч лам, собиралось много народу. На сегодня в монастыре 10 лам, которые стараются проводить все основные службы, но уже не могут без помощи государства восстановить былое величие Тамчинского дацана, хотя стремятся к этому. Большую финансовую помощь оказывают верующие.
- Если проникнуться в эту историю, в эту красоту, в эту жизнеутверждающую идеологию, в эту ауру дацана, то можно многое понять и переосмыслить, возможно, и обрести душевное спокойствие. Многие говорят, что у дацана совершенно другая аура, потому что эти места намоленные. А мы знаем, что энергия никуда не уходит, она не растворяется и, приехав в наш дацан, вы можете унести частичку этой энергии с собой, и она будет вас вдохновлять, - говорит Солбон-лама.
Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею Тамчинского дацана, начнутся с 9 часов. С 9:00 до 11:00 часов пройдёт молебен – освящение. С 11 до 12:30 будет проходить Цам догшитов, танец-мистерия.
С 13:30 до 14:30 состоятся торжественные мероприятия - они откроются прологом творческих коллективов Селенгинского района.
Также с 12:00 до 16:00 будут работать различные площадки декоративно-прикладного искусства республики и Селенгинского района. Пройдёт выставка сельхозтоваропроизводителей, выставка-ярмарка. Будет также происходить выставка Гусиноозёрской школы искусств.
С 15:00 до 17:00 запланирован праздничный концерт мастеров искусств Бурятии, а также народно-творческих коллективов Селенгинского района.
С 10 часов начнутся спортивные состязания «Эрын гурбан наадан»: национальная борьба бухэ барилдаан, стрельба из бурятского лука, бурятские народные игры. Конные скачки мори урилдаан будут проходить в районе села Цайдам.
- Мы от лица ширээтэ Тамчинского дацана Солбон-ламы приглашаем в первую очередь всех жителей Бурятии, верующих на праздничные юбилейные мероприятия Тамчинского дацана. Каждый, кто приедет в Тамчинский дацан, почувствует это наследие наших предков, это величие, узнает много нового. Мы приглашаем и гостей наших, и туристов, кто будет в нашей республике, всех рады будем видеть, - сообщил замглавы Селенгинского района по социальной политике Евгений Дагбаев.
Год основания Тамчинского дацана – 1741-й. 280 лет ему исполнилось в прошлом году. Но в связи со смертностью из-за ковида не только на территории Бурятии, но и России, было сочтено неэтичным проводить праздничные торжества, и оргкомитет перенёс празднование на 2022 год.
Отметим, сейчас на территории Бурятии исполняют танец «Цам» только ламы Дуйнхор-дацана, которых будет больше двадцати.
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В Бурятии пройдёт фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной»
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