В Бурятии 50-летие отмечает соццентр «Малышок»

В Улан-Удэ юбилею учреждения посвятят торжественное мероприятие



В Бурятии центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» отмечает 50-летие со дня образования.



Юбилею учреждения будет посвящено торжественное мероприятие с участием представителей законодательных и исполнительных органов власти, государственных учреждений – шефов центра, волонтёров и меценатов, оказывающих неоценимую поддержку «Малышку». Оно состоится 22 сентября в 16:00 в КДЦ «Рассвет» в Улан-Удэ.



- На мероприятие также приглашены ветераны центра, трудившиеся в учреждении на протяжении многих лет. Им будут посвящены концертные номера от коллектива, детей. Каждому ветерану будет вручён памятный сувенир. Программа вечера включает в себя представление проведённого анализа деятельности учреждения, торжественное награждение лучших сотрудников, демонстрацию художественного фильма и презентацию печатного издания – юбилейного журнала «50 лет «Малышку». Журнал расскажет все о жизни центра, - рассказала директор учреждения Сэсэг Васильева.



На сцене свои таланты продемонстрируют юные воспитанники «Малышка»: от дефиле и чтения стихов до танцев, песен и концертных номеров, посвящённых гостям и ветеранам. Выступят с номерами и сотрудники центра, художественный коллектив КДЦ «Рассвет». В фойе гости также смогут ознакомиться со специальной выставкой.



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