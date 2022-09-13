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В районе Бурятии садят молодые лиственницы

В районе Бурятии садят молодые лиственницы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Участники акции высадили в Еравне 1500 сеянцев

В Еравнинском районе Бурятии на погибшей от лесного пожара территории высадили сеянцы лиственницы. В акции «Сохраним лес» по посадке молодого леса приняли участие сотрудники Озёрного ГОКа, специалисты Еравнинского лесничества и лесхоза, а также представители администрации Гундинского сельского поселения и учащиеся Гундинской школы.

- Раньше мы высаживали только сеянцы сосны. Однако у нас в районе преимущественно лиственничный лес. Никто не выращивал сеянцы лиственницы, но в последние годы коллеги из «Лесресурс» смогли вырастить хороший лесопосадочный материал. В прошлом году мы также высаживали сеянцы лиственницы, скоро будем смотреть их приживаемость, - рассказала Ольга Козлова, инженер по лесопользованию Еравнинского лесхоза.

Площадь под восстановление специалисты выбрали не случайно.

- В 90-е годы тут был страшный лесной пожар, который возник по вине человека. Конкретно в этом месте был верховой, после которого деревья погибли. Перед посадкой мы очистили площадь от захламлённости, убрали поваленные деревья и корни, а также сделали минерализованные полосы, чтобы в случае пожара огонь не подошёл к саженцам, - рассказал Сергей Самбуев, руководитель Еравнинского лесхоза.

Совместными усилиями участники акции высадили 1500 сеянцев лиственницы, сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
Еравнинский район Бурятия лесовосстановление лесопосадки лес сеянцы

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