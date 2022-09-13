Автоинспекторы рассказали, как вести себя по пути в школу
В Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы провели очередные уроки дорожной безопасности для учащихся начальных классов. Тематические занятия прошли в средней школе №1 Гусиноозёрска.
В ходе занятий сотрудники ГИБДД остановились на двух основных моментах – правила поведения на дороге по пути в школу и вопросы ношения светоотражающих элементов. Школьникам напомнили, что за время каникул они могли подзабыть правила дорожной безопасности, поэтому важно повторить, как правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу. «Дорогу переходите только после того, как все транспортные средства остановятся. Обязательно снимите капюшон и не отвлекайтесь на телефонные разговоры», - рассказали полицейские.
Также юным пешеходам объяснили принцип действия светоотражающих элементов. На примере своей формы полицейские показали, что в тёмное время суток свет фар автомобиля будет отражаться от таких элементов, и пешеходы станут заметными для водителя.
- Во время занятия дети с большим вниманием слушали инспектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. После беседы юным пешеходам подарили светоотражатели и пожелали безопасных дорог в школу, – сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии сотрудники ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности
Общество, Фото:
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