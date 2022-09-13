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Бурятия присоединится к «Кроссу нации»

Бурятия присоединится к «Кроссу нации»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
День бега состоится 17 сентября на Верхней Берёзовке

2000 участников ожидают в этом году в Бурятии на «Кроссе нации». Традиционный всероссийский день бега пройдёт 17 сентября в микрорайоне Верхняя Берёзовка города Улан-Удэ на территории центра отдыха «Оранж Хаус».

- В этот раз для участников мы подготовили 5 дистанций: 1, 4, 6, 8 и 12 км. Так что абсолютно в любом возрасте легко принять участие и даже выиграть. А сам праздник, массовость и настроение стоит того, чтобы пробежать «Кросс нации», - прокомментировал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Регистрация участников состоится с 8:30 до 11:00. Официальная церемония открытия пройдёт с 11:00 до 11:30. Начало соревнований запланировано на 11:30.

Каждый зарегистрированный участник получит брендированные подарки, а победители ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 0+
спорт бег Бурятия кросс легкая атлетика Улан-Удэ День бега Кросс нации

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