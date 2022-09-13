Улан-удэнцы отпразднуют «Осенины»

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17 сентября с 13 часов в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоится народный праздник урожая, встречи осени и угощения – «Осенины».Праздник «Осенины» или Радогощь» (переводится с древнеславянского – Рад гостю (гостям) берёт начало от древних славян-земледельцев. Это проводы летнего земледельческого сезона, время сбора урожая, обмолота зерна.Праздник проводился в дни осеннего равноденствия и характерен для многих земледельческих народов мира.- Праздник начнётся с театрализованного концерта с участием мифических персонажей и богов. Зрители встретятся с героями мифов: славянским богом осени – Овсенем и злобным лесным существом – Ыркой. Концерт будет наполнен увлекательными и весёлыми интерактивами с посетителями. На территории музея будут работать интересные, яркие игровые площадки, где гости смогут принять участие и получить памятные призы, - сообщили в Этнографическом музее народов Забайкалья.Участники и гости праздника погрузятся в атмосферу славянской культуры.Будет работать выставка-продажа ремесленников Бурятии. Также состоится ярмарка фермерских продуктов.