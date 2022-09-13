Молодёжь Бурятии выиграла награды профессионального чемпионата

В финале сборная республики завоевала 3 бронзовые медали и 9 медальонов за профессионализм
12 сентября в Саранске подвели итоги юбилейного финала X национального чемпионата «Молодые профессионалы», где сборная Бурятии завоевала медали и медальоны за профессионализм. Мероприятие прошло в очном и в дистанционно-очном формате.
Всего в финале своё мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировала почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1200 экспертов со всей страны, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятию в финале представили победители VIII регионального чемпионата, прошедшие отборочные соревнования по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «Сетевое и системное администрирование» в трёх возрастных группах. Конкурсные площадки в Улан-Удэ были организованы на базе ДНК Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ.
По результатам соревновательных дней Пётр М. занял третье место в компетенции «Сетевое и системное администрирование» в основной возрастной группе 16+. Глеб Х. и Александр С. завоевали медальоны за профессионализм в компетенции «Сетевое и системное администрирование – юниоры» (14-16 лет).
В рейтинге медального зачёта среди регионов Бурятия занимает 31 место. Всего по итогам финальных соревнований у сборной республики 3 бронзовые медали и 9 медальонов за профессионализм.
Пётр М. забрал бронзовую медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Наставником студента выступил Артём Матвеев.
Иван М. также получил «бронзу» в компетенции «Программные решения для бизнеса-юниоры» (12-14 лет). Подготовку конкурсанта вела Галина Кузнецова.
Ещё одна бронзовая награда в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес – юниоры» досталась Любови К. Наставниками девушки работали Ульяна Ершова (Бурятский республиканский педагогический колледж) и Екатерина Медведева (СОШ № 65 г. Улан-Удэ).
- Профессия стремительно меняется, появляются новые технологии. Мы сделали проект по облачным провайдерам, по реализации локальных решений в облаке. Это новый тренд, - рассказал участник национального чемпионата «Молодые профессионалы» Пётр М.
Медальоны за профессионализм получили:
- Кирилл З. - компетенция «Электрослесарь подземный», наставник Игорь Ботов (Байкальский колледж недропользования);
- Александр А. - компетенция «Управление локомотивом», наставник Павел Казазаев (Бурятский республиканский индустриальный техникум);
- Виктория А. - компетенция «Преподавание музыки в школе», наставник Галина Думнова (Бурятский республиканский педагогический колледж);
- Алексей М. - компетенция «Управление экскаватором», наставник Евгений Сосоров (Техникум строительства и городского хозяйства);
- Владислав Д. - компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы», наставник Ольга Суханова (Техникум строительства и городского хозяйства);
- Галина Х. - компетенции «Медицинский и социальный уход», наставник Альбина Немерова (Республиканский базовый медицинский колледж);
- Мэргэн С. - компетенция «Поварское дело», наставник Оксана Улукшонова (Байкальский колледж туризма и сервиса);
- Елизавета Б. - компетенция «Поварское дело-юниоры», наставник Нина Холматова (Байкальский колледж туризма и сервиса);
- Глеб Х. и Александр С. - компетенция «Сетевое и системное администрирование – юниоры» (14-16 лет), наставник Максим Жигжитов.
Молодёжь Бурятии выиграла награды профессионального чемпионата
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