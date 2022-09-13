Улан-удэнцы сами латают дыры на разваливающемся мосту









Судя по фотографиям, мост действительно уже живёт на последнем издыхании. В комментариях одни пользователи начали подшучивать, другие же посоветовали обратиться к депутатам по своему округу или же в администрацию Железнодорожного района.



«К инопланетянам. Они точно помогут»,



«В администрацию Железнодорожного района. Не анонимно. Попробуйте через местного депутата. И всё через официальные бумаги со входящим», - дают советы пользователи. Судя по фотографиям, мост действительно уже живёт на последнем издыхании. В комментариях одни пользователи начали подшучивать, другие же посоветовали обратиться к депутатам по своему округу или же в администрацию Железнодорожного района.«К инопланетянам. Они точно помогут»,«В администрацию Железнодорожного района. Не анонимно. Попробуйте через местного депутата. И всё через официальные бумаги со входящим», - дают советы пользователи.





В Улан-Удэ жители микрорайона Аршан просят обратить внимание на их дырявый мост на улице Вакарина. Переправа скоро развалится на части, бьют тревогу местные. Они даже сами взялись за починку дыр. Фотографии опубликовали в паблике «Аноним 03».- Мост по улице Вакарина (Аршан) скоро развалится на части. Местные жители из дома приносят части от мебели, чтобы залатать дыры. Через этот мост люди скоро начнут возить воду, а дыры все увеличиваются, - возмущается местный житель.Другие улан-удэнцы предлагают местным жителям скооперироваться и не ждать помощи от властей:«Ну ёлки, тогда уж на брус скиньтесь, да почините нормально, чего эти картонки настелили смешные»,«Шкафы старые разберите, и, главное, прибейте гвоздями, чтобы туда-сюда не ползали».