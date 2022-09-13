Чтобы выплатить алименты, ему всё же пришлось устроиться на работу
Житель Заиграевского района Бурятии в возрасте 33 лет устроился на работу, чтобы выплатить алименты. Своему несовершеннолетнему сыну он задолжал 222 тысячи рублей.
Средства на содержание ребёнка нерадивый отец не выплачивал с июня 2021 года, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Судебные приставы в октябре 2021 года применили к должнику меры принудительного взыскания. У него арестовали имущество, денежные счета в банках, наложили запрет на выезд за границу и на право осуществлять регистрацию с имуществом.
Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей», назначив наказание в виде 30 часов обязательных работ.
- Меры, предпринятые судебным приставом-исполнителем, побудили должника устроиться на работу и погасить всю сумму долга, - отметили в Заиграевском районном отделении УФССП по Бурятии.
В Бурятии нерадивый отец задолжал сыну более 200 тысяч
Общество, Фото:
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