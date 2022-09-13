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В Бурятии простились с погибшим на Украине молодым военным

В Бурятии простились с погибшим на Украине молодым военным
Общество,  Фото:"Кяхта-инфо"
Егор Телетнев был уроженцем Кяхты

10 сентября в городе Кяхта прошли похороны Телетнева Егора Евгеньевича, ефрейтора, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Егор Евгеньевич родился 7 июля 2000 года в Кяхте. Учился в местной школе №4. После окончания девятого класса в 2016 году поступил в техникум железнодорожного транспорта в Туле. Успешно окончил его в 2020 году, получив профессию машинист локомотива.

В июле 2020 года Егор был призван в ряды армии, срочную службу проходил в Архангельской области. В этом же году заключил контракт. Ещё при прохождении службы в Архангельске Егору Евгеньевичу было присвоено воинское звание ефрейтор.

В 2022 году перевёлся на Северный флот, служил в мотострелковой бригаде.

- Вместе со своими сослуживцами Егор Евгеньевич принимал участие в специальной военной операции по освобождению республик Донбасса. До конца оставаясь верным присяге и воинскому долгу, ефрейтор Телетнев Егор Евгеньевич погиб в ходе выполнения поставленных задач. Учителя и одноклассники, друзья и сослуживцы Егора помнят его, как отзывчивого, доброго, очень тактичного человека. Он был целеустремлённым, уравновешенным, всегда умел отвечать за свои слова, среди сверстников, друзей и одноклассников пользовался заслуженным авторитетом, - сообщает «Кяхта-инфо».


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