В Улан-Удэ трава проросла сквозь новый асфальт







Тот факт, что природа одержала верх над дорожниками, немало возмутил горожан. Также они шутят, что в город наконец-то пришли «экотехнологии»: «Победа экологии!», «Чем больше зелени в городе, тем лучше».



Отметим, гарантия по дорожному ремонту составляет пять лет. В случае подтверждённых комиссией дефектов подрядчик обязан перевыполнить работы за свой счёт.



Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонта тротуаров в микрорайоне Новый Зелёный. Сквозь недавно положенный асфальт уже проросла трава. Такая картина наблюдается сразу в нескольких местах.Видео, которая сняла местная жительница, появилось в паблике «Типичный Улан-Удэ | Бурятия». По словам жительницы микрорайона, ремонт был сделан около двух месяцев назад.