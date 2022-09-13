Бурятия примет участие в международной выставке «Сокровища Севера»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Республику представят мастера костюма и вокала



С 14 по 18 сентября в Москве состоится XVII международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России -2022». Это масштабное и зрелищное мероприятие нацелено на сохранение, пропаганду и популяризацию традиций и культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.



В состав творческой делегации из Бурятии войдут мастер, педагог дополнительного образования детского эвенкийского центра «Синильга» Северо-Байкальского района Олеся Петрова и мастер из Окинского района Баярмаа Бавуудорж. Они представят свои коллекции в фестивале этнического костюма КМНС Сибири и Дальнего Востока РФ «Полярный стиль», продемонстрировав ещё раз мастерство в изготовлении национального костюма и различных техниках работы с бисером, мехом, войлоком, шерстью и другими материалами.



Традиционно в рамках международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» проходит фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера». В этом году в фестивале примет участие вокальная группа молодёжного эвенкийского ансамбля «Гулувун» из Бурятии, которая выступит с конкурсной программой в трёх номинациях. Также республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» представит две коллекции национальных костюмов в номинациях «Традиционный костюм» и «Сценический костюм», которые продемонстрируют участники ансамбля. Об этом сообщает пресс-служба центра.



По информации центра культуры коренных народов Прибайкалья, Иркутскую область представляют девять участников: Тимофеева В. В. («Лучшая региональная экспозиция»), Гомбоева Е. Б.-М. («Полярный стиль», «Лучшее произведение национального народного искусства», «Кочевые Севера»), Тобалаев М. В. («Кочевье Севера», «Музыкально-песенное и танцевальное творчество»), Метелица М. С. («Кочевье Севера», «Музыкально-песенное и танцевальное творчество»), Морозова Е. В. («Лучшее произведение национального народного искусства»), Васильева В. Б. («Кочевье Севера», «Музыкально-песенное и танцевальное творчество»), Маслянко Л. М. («Лучшее произведение национального народного искусства»), Вачеланова С. Я. («Лучшее произведение национального народного искусства», «Полярный стиль»), Писарев С. Ю. («Лучшее произведение национального народного искусства»).