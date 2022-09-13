Бурятия примет участие в международной выставке «Сокровища Севера»

Республику представят мастера костюма и вокала
С 14 по 18 сентября в Москве состоится XVII международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России -2022». Это масштабное и зрелищное мероприятие нацелено на сохранение, пропаганду и популяризацию традиций и культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
В состав творческой делегации из Бурятии войдут мастер, педагог дополнительного образования детского эвенкийского центра «Синильга» Северо-Байкальского района Олеся Петрова и мастер из Окинского района Баярмаа Бавуудорж. Они представят свои коллекции в фестивале этнического костюма КМНС Сибири и Дальнего Востока РФ «Полярный стиль», продемонстрировав ещё раз мастерство в изготовлении национального костюма и различных техниках работы с бисером, мехом, войлоком, шерстью и другими материалами.
Традиционно в рамках международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» проходит фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера». В этом году в фестивале примет участие вокальная группа молодёжного эвенкийского ансамбля «Гулувун» из Бурятии, которая выступит с конкурсной программой в трёх номинациях. Также республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» представит две коллекции национальных костюмов в номинациях «Традиционный костюм» и «Сценический костюм», которые продемонстрируют участники ансамбля. Об этом сообщает пресс-служба центра.
По информации центра культуры коренных народов Прибайкалья, Иркутскую область представляют девять участников: Тимофеева В. В. («Лучшая региональная экспозиция»), Гомбоева Е. Б.-М. («Полярный стиль», «Лучшее произведение национального народного искусства», «Кочевые Севера»), Тобалаев М. В. («Кочевье Севера», «Музыкально-песенное и танцевальное творчество»), Метелица М. С. («Кочевье Севера», «Музыкально-песенное и танцевальное творчество»), Морозова Е. В. («Лучшее произведение национального народного искусства»), Васильева В. Б. («Кочевье Севера», «Музыкально-песенное и танцевальное творчество»), Маслянко Л. М. («Лучшее произведение национального народного искусства»), Вачеланова С. Я. («Лучшее произведение национального народного искусства», «Полярный стиль»), Писарев С. Ю. («Лучшее произведение национального народного искусства»).
Бурятия примет участие в международной выставке «Сокровища Севера»
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