Акция прошла под девизом «#трезвыерулят»
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД, медики республиканского наркологического диспансера и Территориального центра медицины катастроф провели акцию «Автотрезвость».
Врачи-наркологи напомнили о том, как алкоголь влияет на психику человека, и то, как он сказывается на возможности управлять автомобилем, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всем участникам мероприятия были розданы листовки с рекомендациями по трезвому вождению. Кроме того, автолюбителям дали почувствовать себя в теле пьяного водителя, применив очки имеющие необычную технологию, благодаря которой человек может ощутить, как видит мир пьяный человек, у которого в крови 0,5 промилле алкоголя.
В акции поучаствовали и дети. Сотрудники ГИБДД провели для них практическое занятие на специальном макете пешехода. Детям дали возможность почувствовать себя в роли автоинспекторов. Сотрудники показали им устройство патрульного автомобиля, работу громкоговорителя и проблесковых маячков, а также, как правильно крепить детское удерживающее устройство.
Акция «Автотрезвость» прошла в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Акция прошла под девизом «#трезвыерулят»
Почта расширила перечень предоставляемых услуг
Алексей Башлеев погиб при вооружённом нападении на приёмный пункт по заготовке леса
Нехватку водителей ранее подтверждал глава Бурятии
Люки либо провалились, либо выступают
Летальных исходов за сутки не произошло
В партии «Единая Россия» подвели предварительные итоги голосования, которое прошло 9-11 сентября
Суд обязал райадминистрацию решить эту проблему до конца года
В дело вмешалась прокуратура
В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер поэта Есугея Сындуева
Подношения божествам поднесут на острове Комсомольский
Максимальная температура воздуха составит +21 градус
Новая ярмарка состоится в микрорайоне Восточный
Конкурс проводится в четырёх номинациях
Также гости и прихожане Свято-Одигитриевского собора могли попробовать себя в роли звонаря