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Акция «Автотрезвость» прошла в Улан-Удэ

Акция «Автотрезвость» прошла в Улан-Удэ
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Акция прошла под девизом «#трезвыерулят»

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД, медики республиканского наркологического диспансера и Территориального центра медицины катастроф провели акцию «Автотрезвость».

Врачи-наркологи напомнили о том, как алкоголь влияет на психику человека, и то, как он сказывается на возможности управлять автомобилем, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всем участникам мероприятия были розданы листовки с рекомендациями по трезвому вождению. Кроме того, автолюбителям дали почувствовать себя в теле пьяного водителя, применив очки имеющие необычную технологию, благодаря которой человек может ощутить, как видит мир пьяный человек, у которого в крови 0,5 промилле алкоголя.

В акции поучаствовали и дети. Сотрудники ГИБДД провели для них практическое занятие на специальном макете пешехода. Детям дали возможность почувствовать себя в роли автоинспекторов. Сотрудники показали им устройство патрульного автомобиля, работу громкоговорителя и проблесковых маячков, а также, как правильно крепить детское удерживающее устройство.

ГИБДД акция

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