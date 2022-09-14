В столице Бурятии проведут творческую встречу с Евгением Голубевым
22 сентября в Улан-Удэ пройдёт творческая встреча с учёным, преподавателем, краеведом-исследователем, журналистом с большим стажем, поэтом Евгением Голубевым. Мероприятие состоится в рамках XXVII Книжного салона в 16:00 в отделе редких и ценных книг национальной библиотеки РБ.
- Нужно отметить, что его участие в работе ежегодных Книжных салонов в национальной библиотеке Республики Бурятия стало давней традицией, но нынешнее мероприятие не совсем обычное — 30 сентября ему исполняется 90 лет! И эта встреча в преддверии замечательного юбилея в череде предыдущих встреч с коллегами, друзьями ещё раз свидетельствует о его неутомимом желании и упорстве творить, следуя кредо «ни дня без строчки», - сообщает пресс-служба НБ РБ.
На мероприятии пройдёт презентация новой книги Евгения Голубева, посвящённой уроженцам Бурятии, героям-ратоборцам, грудью своей защищавших Россию в грозную для неё пору.
- Евгений Александрович — один из тех, кто изучает неизвестные и забытые страницы истории Бурятии и России. Благодаря его поискам были возвращены из забвения имена многих участников Великой Отечественной войны. О многогранной деятельности Голубева будь то на радио, в газете, в университете, расскажут и вспомнят приглашённые на встречу бывшие коллеги, студенты, друзья. Состоится видеопрезентация, посвящённая его семье, работе, профессии, - пояснили в библиотеке.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ представят книгу учёного-долгожителя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина обратился в прокуратуру
Мужчина вырубил лес на 330 тысяч рублей
В столице Бурятии проведут творческую встречу с Евгением Голубевым
Заявки принимаются по 3 октября
В Улан-Удэ до +14 градусов
День бега состоится 17 сентября на Верхней Берёзовке
В соревнованиях примут участие спортсмены края, Бурятии и Иркутской области
Соревнования проведут в Ангарске
Яркие цирковые номера уже увидели зрители столицы края, а в эти дни своим творчеством цирковые артисты Бурятии радуют агинчан
Бурятский прозаик встретится с читателями и ответит на вопросы
Республику представят мастера костюма и вокала
Перед горожанами также выступят творческие коллективы
Заезды участников начинаются с 13 сентября
В столице Бурятии состоится съезд хирургов ДФО
Участники акции высадили в Еравне 1500 сеянцев