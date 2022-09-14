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В Улан-Удэ представят книгу учёного-долгожителя

В Улан-Удэ представят книгу учёного-долгожителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии проведут творческую встречу с Евгением Голубевым

22 сентября в Улан-Удэ пройдёт творческая встреча с учёным, преподавателем, краеведом-исследователем, журналистом с большим стажем, поэтом Евгением Голубевым. Мероприятие состоится в рамках XXVII Книжного салона в 16:00 в отделе редких и ценных книг национальной библиотеки РБ.

- Нужно отметить, что его участие в работе ежегодных Книжных салонов в национальной библиотеке Республики Бурятия стало давней традицией, но нынешнее мероприятие не совсем обычное — 30 сентября ему исполняется 90 лет! И эта встреча в преддверии замечательного юбилея в череде предыдущих встреч с коллегами, друзьями ещё раз свидетельствует о его неутомимом желании и упорстве творить, следуя кредо «ни дня без строчки», - сообщает пресс-служба НБ РБ.

На мероприятии пройдёт презентация новой книги Евгения Голубева, посвящённой уроженцам Бурятии, героям-ратоборцам, грудью своей защищавших Россию в грозную для неё пору.

- Евгений Александрович — один из тех, кто изучает неизвестные и забытые страницы истории Бурятии и России. Благодаря его поискам были возвращены из забвения имена многих участников Великой Отечественной войны. О многогранной деятельности Голубева будь то на радио, в газете, в университете, расскажут и вспомнят приглашённые на встречу бывшие коллеги, студенты, друзья. Состоится видеопрезентация, посвящённая его семье, работе, профессии, - пояснили в библиотеке.

Возрастное ограничение 16+
Улан-Удэ салон краеведение литература книга презентация Бурятия история Великая Отечественная наука Творческая встреча

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