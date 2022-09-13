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В Бурятии в трёх почтовых отделениях после ремонта появились уголки здоровья

В Бурятии в трёх почтовых отделениях после ремонта появились уголки здоровья
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Почта расширила перечень предоставляемых услуг

В трёх селах Бурятии после ремонта открылись почтовые отделения, сообщили в минтрансе республики.

Обновлённые отделения почтовой связи открылись в Новокижингинске (Кижингинский район), Усть-Кяхте (Кяхтинский район) и Нижнем Саянтуе (Тарбагатайский район). Преобразились не только помещения, Почта России расширила и перечень предоставляемых услуг: теперь в почтовых отделениях можно подтвердить учётную запись в ЕСИА.

Также организован уголок здоровья: клиентам доступен пульсометр и аппарат измерения давления.


 

- Также в этом году планируется открыть отделение в Селендуме Селенгинского района. Там, строят новое здание с применением технологии быстровозводимой конструкции. Подрядчик возвёл каркас, смонтировал фасад, внутренние перегородки, обустроил прилегающую площадку. В настоящее время рабочие приступили к внутренней отделке помещения, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В 2023 году запланирована модернизация 22 объектов. Финансирование выделено из резервного фонда России.

Всего же с 2022 по 2025 годы запланирована модернизация и приведение в нормативное состояние 48 отделений и объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях Бурятии.


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