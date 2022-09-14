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В Бурятии проходит конкурс детского рисунка

В Бурятии проходит конкурс детского рисунка
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 3 октября

В Бурятии проводится конкурс детского рисунка «Экология родного края, глазами детей». Подать заявку можно до 3 октября включительно. Принять участие могут дети от 7 до 17 лет.

- Конкурс проводится с целью воспитания у детей экологического поведения и правильного восприятия окружающего мира, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на любом материале (ватман, картон, холст и т. д.) и в любой технике рисования, с использованием средств для рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т. д.). Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. На конкурс не принимаются рисунки, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Работа отправляется в электронном виде в формате JPG. Размер графического файла не должен превышать 3 МБ. Работы принимаются на электронной почте: [email protected] с пометкой «Конкурс детского рисунка».

Итоги конкурса будут подведены и объявлены 6 октября.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс конкурс рисунков экология дети

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