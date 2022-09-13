В заповеднике Бурятии совершили несколько научных открытий

В республике подвели итоги летнего полевого сезона



В заповедниках и национальных парках Бурятии проведены научные исследования в рамках летнего полевого сезона. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства природы.



Сразу несколько научных открытий сделано этим летом в Байкальском заповеднике. Орнитологи особо охраняемой природной территории (ООПТ) совместно с сотрудниками Иркутского государственного университета проводили учёт птиц, в ходе которого в 16 гнездовых поселениях околоводных птиц зафиксировано 2380 особей. Орнитологи также обнаружили более четырёх тысяч гнездящихся особей большого баклана, сообщает пресс-служба министерства природы России.



Проведение учётных работ позволило получить сведения о численности и местах обитания 15 редких видов птиц. Отмечено восемь видов, занесённых в Красную книгу России: чёрный аист, колпица, серый гусь, касатка, орлан-белохвост, большой подорлик, чеграва, дубровник. А также семь видов, занесённых в Красную книгу Республики Бурятия: серощёкая поганка, чернозобая гагара, большая выпь, малая чайка, лесной дупель, серый журавль, белая лазоревка.



- В этом году впервые на территории заказника «Кабанский» встречен погоныш (голос) и обыкновенная овсянка (поющий самец). Ранее, 40 лет назад, был выявлен лишь единичный случай гнездования погоныша в западной части дельты, а обыкновенная овсянка отмечалась на сопредельной с заказником территории и в материковой части дельты, – отметил старший научный сотрудник-орнитолог Байкальского заповедника Юрий Анисимов.



Кроме того, в начале августа в Байкальском заповеднике обнаружен новый вид из семейства орхидные, внесённый в Красную книгу России – надбородник безлистный. Ценную находку удалось сделать в долине реки Ключи Мишихинского лесничества, где в тенистом тополёвнике с подростом пихты расцвело целое семейство этих редких орхидей.



В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» завершился первый этап экспедиции по изучению мест обитания и мониторингу численности черношапочного сурка. Сотрудники научного отдела ООПТ выполнили маршрутные обследования предполагаемых ареалов данного вида на Баргузинском хребте в районе озера Ладохинское на территории Забайкальского нацпарка и в верховьях реки Правая Большая в Баргузинском заповеднике. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, учёным удалось определить новые потенциальные места обитания, зафиксировать точную локацию проживания зверей, заложить новую мониторинговую площадку учёта их численности, а также установить фотоловушки.



