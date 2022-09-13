13 сентября

12 сентября

Популярное

В заповеднике Бурятии совершили несколько научных открытий

В заповеднике Бурятии совершили несколько научных открытий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике подвели итоги летнего полевого сезона

В заповедниках и национальных парках Бурятии проведены научные исследования в рамках летнего полевого сезона. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства природы.

Сразу несколько научных открытий сделано этим летом в Байкальском заповеднике. Орнитологи особо охраняемой природной территории (ООПТ) совместно с сотрудниками Иркутского государственного университета проводили учёт птиц, в ходе которого в 16 гнездовых поселениях околоводных птиц зафиксировано 2380 особей. Орнитологи также обнаружили более четырёх тысяч гнездящихся особей большого баклана, сообщает пресс-служба министерства природы России.

Проведение учётных работ позволило получить сведения о численности и местах обитания 15 редких видов птиц. Отмечено восемь видов, занесённых в Красную книгу России: чёрный аист, колпица, серый гусь, касатка, орлан-белохвост, большой подорлик, чеграва, дубровник. А также семь видов, занесённых в Красную книгу Республики Бурятия: серощёкая поганка, чернозобая гагара, большая выпь, малая чайка, лесной дупель, серый журавль, белая лазоревка.

- В этом году впервые на территории заказника «Кабанский» встречен погоныш (голос) и обыкновенная овсянка (поющий самец). Ранее, 40 лет назад, был выявлен лишь единичный случай гнездования погоныша в западной части дельты, а обыкновенная овсянка отмечалась на сопредельной с заказником территории и в материковой части дельты, – отметил старший научный сотрудник-орнитолог Байкальского заповедника Юрий Анисимов.

Кроме того, в начале августа в Байкальском заповеднике обнаружен новый вид из семейства орхидные, внесённый в Красную книгу России – надбородник безлистный. Ценную находку удалось сделать в долине реки Ключи Мишихинского лесничества, где в тенистом тополёвнике с подростом пихты расцвело целое семейство этих редких орхидей.

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» завершился первый этап экспедиции по изучению мест обитания и мониторингу численности черношапочного сурка. Сотрудники научного отдела ООПТ выполнили маршрутные обследования предполагаемых ареалов данного вида на Баргузинском хребте в районе озера Ладохинское на территории Забайкальского нацпарка и в верховьях реки Правая Большая в Баргузинском заповеднике. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, учёным удалось определить новые потенциальные места обитания, зафиксировать точную локацию проживания зверей, заложить новую мониторинговую площадку учёта их численности, а также установить фотоловушки.

Бурятия заповедник национальный парк наука научные исследования особо охраняемые природные территории

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии садят молодые лиственницы
В районе Бурятии садят молодые лиственницы
Общество, 13.09.2022
Участники акции высадили в Еравне 1500 сеянцев
Молодёжь Бурятии выиграла награды профессионального чемпионата
Молодёжь Бурятии выиграла награды профессионального чемпионата
Общество, 13.09.2022
В финале сборная республики завоевала 3 бронзовые медали и 9 медальонов за профессионализм
Проекты школьников Улан-Удэ победили на всероссийском форуме
Проекты школьников Улан-Удэ победили на всероссийском форуме
Общество, 13.09.2022
Проект гимназистки занял первое место в категории «Образовательные технологии»
В заповеднике Бурятии совершили несколько научных открытий
В заповеднике Бурятии совершили несколько научных открытий
Общество, 13.09.2022
В республике подвели итоги летнего полевого сезона
Крупнейший вуз Забайкалья возглавит экс-проректор из Приморья
Крупнейший вуз Забайкалья возглавит экс-проректор из Приморья
Общество, 13.09.2022
Нового руководителя представили учёному совету ЗабГУ
В районе Бурятии отремонтируют ещё 89 км региональной дороги
В районе Бурятии отремонтируют ещё 89 км региональной дороги
Общество, 13.09.2022
В республике продолжается ремонт трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
В микрорайоне Улан-Удэ ликвидируют три мазутные котельные
В микрорайоне Улан-Удэ ликвидируют три мазутные котельные
Общество, 13.09.2022
Стеклозавод переведут на тепло от Улан-Удэнской ТЭЦ-1
Камень с Байкала продают за 460 млн
Камень с Байкала продают за 460 млн
Общество, 13.09.2022
Необычное объявление появилось на «Авито»
В Улан-Удэ начались школьные поборы
В Улан-Удэ начались школьные поборы
Общество, 13.09.2022
Деньги, по словам родителей, собирают как на развитие школы, так и на ремонт
При школах Бурятии разобьют огороды
При школах Бурятии разобьют огороды
Общество, 13.09.2022
Об инициативе заявил Алексей Цыденов
В Бурятии пройдёт фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной»
В Бурятии пройдёт фестиваль «Ветер эпохи над Тамчинской долиной»
Общество, 13.09.2022
Фестиваль устроят в рамках празднования 280-летия одного из старейших буддийских храмов страны
В Бурятии продолжается набор в именной батальон «Байкал»
В Бурятии продолжается набор в именной батальон «Байкал»
Общество, 13.09.2022
«Пришло время настоящих мужчин», - призывают жителей республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^