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В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибшего коллеги

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибшего коллеги
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Алексей Башлеев погиб при вооружённом нападении на приёмный пункт по заготовке леса

Сегодня личный состав батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги, старшего сержанта милиции Алексея Башлеева. Он погиб в 2000 году при исполнении служебного долга.

Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания в память о погибшем товарище.

- Алексей Башлеев был вашим ровесником, когда погиб при исполнении своего служебного долга. Наша традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервётся, – обратился к личному составу заместитель командира батальона капитан полиции Мэргэн Сандакжапов.


В Бурятии при исполнении служебного долга в разные годы погибли шесть сотрудников вневедомственной охраны, трое из них были посмертно награждены орденом Мужества. В музее вневедомственной охраны выставлена постоянная экспозиция, посвящённая героям, погибшим при исполнении служебного долга.

Алексей Мэлсович Башлеев, уроженец села Тэгда Хоринского района, проходил службу в органах внутренних дел с 1994 года.

Погиб при вооружённом нападении на приёмный пункт по заготовке леса в посёлке Челутай Заиграевского района. В ходе нападения старший сержант милиции Башлеев получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице, не приходя в сознание. Алексею было 25 лет.
Росгвардия милиция вневедомственная охрана

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