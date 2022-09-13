В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны почтили память погибшего коллеги





Сегодня личный состав батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги, старшего сержанта милиции Алексея Башлеева. Он погиб в 2000 году при исполнении служебного долга.Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания в память о погибшем товарище.- Алексей Башлеев был вашим ровесником, когда погиб при исполнении своего служебного долга. Наша традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервётся, – обратился к личному составу заместитель командира батальона капитан полиции Мэргэн Сандакжапов.В Бурятии при исполнении служебного долга в разные годы погибли шесть сотрудников вневедомственной охраны, трое из них были посмертно награждены орденом Мужества. В музее вневедомственной охраны выставлена постоянная экспозиция, посвящённая героям, погибшим при исполнении служебного долга.Алексей Мэлсович Башлеев, уроженец села Тэгда Хоринского района, проходил службу в органах внутренних дел с 1994 года.Погиб при вооружённом нападении на приёмный пункт по заготовке леса в посёлке Челутай Заиграевского района. В ходе нападения старший сержант милиции Башлеев получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице, не приходя в сознание. Алексею было 25 лет.