В соревнованиях примут участие спортсмены края, Бурятии и Иркутской области
Второе открытое первенство и чемпионат Забайкальского края по абсолютно реальному бою, посвящённое памяти кавалера ордена мужества Вадима Минина, пройдёт с 16 по 18 сентября в Чите. Участие в турнире примут около 400 спортсменов.
- Соревнования проводятся с целью развития и популяризации данного вида спорта, широкого привлечения детей к регулярному занятию спортом, выявления сильнейших спортсменов, пропаганда здорового образа жизни и повышение квалификации судей. В регион приедут спортсмены из Республики Бурятия и Иркутской области, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.
Из почётных гостей на соревнования приглашены семья Вадима Минина, его сослуживцы и командование специального отряда быстрого реагирования (СОБР).
Местом проведения турнира станет спортивный зал школы олимпийского резерва №2 города Чита. Торжественное открытие состоится 17 сентября в 15:00.
- Абсолютно реальный бой объединяет в себе большинство элементов из арсенала мировых видов единоборств. Его разработали как детско-юношеский и спортивный вариант армейского рукопашного боя, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье проведут чемпионат по абсолютно реальному бою
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