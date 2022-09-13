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В Забайкалье проведут чемпионат по абсолютно реальному бою

В Забайкалье проведут чемпионат по абсолютно реальному бою
Общество,  Фото:скриншот
В соревнованиях примут участие спортсмены края, Бурятии и Иркутской области

Второе открытое первенство и чемпионат Забайкальского края по абсолютно реальному бою, посвящённое памяти кавалера ордена мужества Вадима Минина, пройдёт с 16 по 18 сентября в Чите. Участие в турнире примут около 400 спортсменов.

- Соревнования проводятся с целью развития и популяризации данного вида спорта, широкого привлечения детей к регулярному занятию спортом, выявления сильнейших спортсменов, пропаганда здорового образа жизни и повышение квалификации судей. В регион приедут спортсмены из Республики Бурятия и Иркутской области, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.

Из почётных гостей на соревнования приглашены семья Вадима Минина, его сослуживцы и командование специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Местом проведения турнира станет спортивный зал школы олимпийского резерва №2 города Чита. Торжественное открытие состоится 17 сентября в 15:00.

- Абсолютно реальный бой объединяет в себе большинство элементов из арсенала мировых видов единоборств. Его разработали как детско-юношеский и спортивный вариант армейского рукопашного боя, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край чемпионат первенство абсолютно реальный бой спорт Чита

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