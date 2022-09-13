Нехватку водителей ранее подтверждал глава Бурятии
В Улан-Удэ будущим водителям городских маршрутов выплатят по 20 тысяч рублей единовременно. Об этом рассказали в МУП «Городские маршруты».
Единовременную выплату сотрудники получат с первого дня работы, и не в счёт заработной платы. Так что возвращать деньги не придётся. Единственное условие – сотруднику нужно будет работать по договору полгода.
Акция продлится до полного укомплектования штата работников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе глава Бурятии Алексей Цыденов сетовал на нехватку кадров в МУП «Городские маршруты». Проблема обострилась в связи с поступлением новых автобусов – до конца года Улан-Удэ получит более 120 единиц транспорта. «Автобусы есть, а водить их некому», - отмечал Алексей Цыденов.
В начале сентября в Улан-Удэ пришли первые девять новых автобусов «ПАЗ» среднего класса. А спустя неделю – первые автобусы большой вместимости, рассчитанные на 111 пассажиров.
В Улан-Удэ водителей на новые автобусы зазывают с помощью выплат
Общество, Фото:
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