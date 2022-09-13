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В Улан-Удэ состоится творческий вечер известного писателя

В Улан-Удэ состоится творческий вечер известного писателя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятский прозаик встретится с читателями и ответит на вопросы

22 сентября в Улан-Удэ состоится творческий вечер члена союза писателей России Алексея Гатапова. Мероприятие пройдёт в конференц-зале национальной библиотеки РБ, в рамках XXVII Книжного салона. Начало в 19:00.

Алексей Гатапов — автор серии книг «Тэмуджин» (16+) о юных годах основателя и великого хана Монгольской империи. Бурятский прозаик начал работу над романом ещё в 2001 году. Точка над 5-м томом, завершающим эпическое повествование, была поставлена 28 декабря 2021 года.

На встрече с читателями Алексей Гатапов расскажет о подведении итогов 20-летнего творческого труда, о своей работе над романом «Тэмуджин» в 5 томах. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

Возрастное ограничение 16+
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