В Улан-Удэ состоится творческий вечер известного писателя

Бурятский прозаик встретится с читателями и ответит на вопросы



22 сентября в Улан-Удэ состоится творческий вечер члена союза писателей России Алексея Гатапова. Мероприятие пройдёт в конференц-зале национальной библиотеки РБ, в рамках XXVII Книжного салона. Начало в 19:00.



Алексей Гатапов — автор серии книг «Тэмуджин» (16+) о юных годах основателя и великого хана Монгольской империи. Бурятский прозаик начал работу над романом ещё в 2001 году. Точка над 5-м томом, завершающим эпическое повествование, была поставлена 28 декабря 2021 года.



На встрече с читателями Алексей Гатапов расскажет о подведении итогов 20-летнего творческого труда, о своей работе над романом «Тэмуджин» в 5 томах. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.



Возрастное ограничение 16+

