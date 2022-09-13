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В Улан-Удэ соберутся ведущие хирурги России

В Улан-Удэ соберутся ведущие хирурги России
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии состоится съезд хирургов ДФО

29 сентября в Улан-Удэ пройдёт III съезд хирургов Дальневосточного федерального округа «Экстренная хирургия, телемедицина, герниология». Мероприятие состоится на базе детской республиканской клинической больницы.

В столице Бурятии звёзды российской хирургии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока обсудят актуальные вопросы современной хирургии, поделятся опытом с врачами нашего региона, а также проведут мастер-классы.

Участие примут:
- Сергей Емельянов, д.м.н., профессор, член- корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндоскопической хирургии ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова М3 РФ, директор больницы Центросоюза Российской Федерации, президент РОЭХ, заслуженный врач Российской Федерации;
- Александр Сажин, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 лечебного факультета и кафедрой общей хирургии и лучевой диагностики педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ М3 РФ им. Н.И. Пирогова;
- Александр Неймарк, к.м.н., заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» М3 РФ, президент Российского общества бариатрических хирургов;
- Юрий Козлов, д.м.н., член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации, детский хирург высшей категории, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, член РАДХ, EUPSA, PAPS и IPEG;
- Александр Крекотень, к.м.н., заведующий центром хирургии, медицинский центр ДВФУ на о. Русский, доцент школы медицины ДВФУ.

30 сентября на базе республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко приглашённые специалисты проведут четыре операции, которые будут в режиме реального времени транслироваться в зал для участников съезда: фундопликация грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, лапароскопическая герниотомия, герниопластика паховой грыжи, лапароскопическая герниотомия, герниопластика послеоперационной грыжи, продольная резекция желудка по поводу ожирения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

здравоохранение Бурятия Улан-Удэ съезд хирургия медицина

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