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ЕР одержала уверенную победу на всех выборах разного уровня

ЕР одержала уверенную победу на всех выборах разного уровня
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
В партии «Единая Россия» подвели предварительные итоги голосования, которое прошло 9-11 сентября

Главный итог выборов заключается в том, что «Единая Россия» смогла сделать выводы и успешно провести работу над ошибками. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Об этом сообщает rostovgazeta.

В частности, он заявил, что в традиционно непростых для партии административных центрах на выборах в гордумы «Единой России» удалось получить 81% мандатов. Данный результат оказался лучше, чем на выборах в законодательные собрания (79,9% мандатов). При этом разницы между регионами, где голосование проводилось по смешанной системе, и регионами с мажоритарной системой выборов не замечено. Везде ЕР досталось квалифицированное большинство, за исключением Кирова, где у партии имеется простое большинство с небольшой нехваткой голосов до квалифицированного большинства.

В Кировской области кампания оказалась высококонкурентной. «Единая Россия» получила 23 мандата из 36, набрав более 64% и по списку более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. Такая же ситуация зафиксирована в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке – административных центрах, где в прошлом году партия проиграла по спискам в Госдуму. Сейчас «Единая Россия» выиграла с заметным отрывом. В кампании 2022 года партия продолжила наметившуюся тенденцию по обновлению пула кандидатов. 75% кандидатов от «Единой России» впервые приняли участие в выборах. По итогам голосования более половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум сменятся.

Объявлено об обновлении и в губернаторском корпусе. «Единая Россия» выдвинула 13 кандидатов, ещё двоим – в Республике Марий Эл и Ярославской области – партия оказала поддержку. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре.

Отдельно секретарь генсовета рассказал о достижениях «Единой России» в Сибири и на Дальнем Востоке, где у партии поддержки всегда было меньше, чем в среднем по стране. В этом году тенденция изменилась в позитивную сторону, сообщает сайт er.ru.

В целом кампания по выборам прошла без явных нарушений. Обеспечивать прозрачность голосования помогали наблюдатели от «Единой России», всего более 42 тысяч человек. Они прошли обучение по правовым аспектам голосования и присутствовали на всех участках в регионах, где проходили выборы. Большая часть сообщений о нарушениях на избирательных участках, которые были зафиксированы в публичном пространстве, не нашла подтверждения.

Единая Россия 2022 выборы

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