Суд обязал райадминистрацию решить эту проблему до конца года
Администрация Кижингинского района Бурятии не обеспечила возможность получения государственных и муниципальных услуг в цифровом виде гражданами и субъектами предпринимательской деятельности. Нарушение выявила прокурорская проверка.
В связи с этим суд был направлен иск с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить возможность получения заявителями государственных и муниципальных услуг в электронном виде в срок до 31 декабря 2022 года.
Хоринский районный суд удовлетворил иск.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жители района Бурятии не могут получать электронные услуги
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