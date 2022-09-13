Жители района Бурятии не могут получать электронные услуги

Суд обязал райадминистрацию решить эту проблему до конца года



Администрация Кижингинского района Бурятии не обеспечила возможность получения государственных и муниципальных услуг в цифровом виде гражданами и субъектами предпринимательской деятельности. Нарушение выявила прокурорская проверка.



В связи с этим суд был направлен иск с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить возможность получения заявителями государственных и муниципальных услуг в электронном виде в срок до 31 декабря 2022 года.



Хоринский районный суд удовлетворил иск.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

