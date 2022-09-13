Житель Бурятии с трудом уволился из школы

В дело вмешалась прокуратура



Житель Прибайкальского района Бурятии написал на имя директора школы заявление о расторжении трудового договора по собственной инициативе. В нарушение закона трудовые отношения с ним не были прекращены по истечении двухнедельного срока, окончательный расчёт своевременно не произведён.



Сельчанин обратился в прокуратуру.



Директору учреждения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, с заявителем произведён расчёт, выплачено 89 тысяч рублей.

