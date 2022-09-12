В Улан-Удэ строят резервуары для питьевой воды

Воду от магистральной сети получат почти 35 тысяч жителей
В столице Бурятии в рамках федерального проекта «Чистая вода» строят сети водоснабжения в Советском районе. Воду от магистральной сети получат почти 35 тысяч жителей Левобережья, включая Поселье, Сужу и квартал Северный.
В микрорайоне Исток прокладывают трубопровод протяжённостью 18,42 км и строят два резервуара для воды. Работы выполняет подрядная организация ООО «СМП-10», сообщили в пресс-службе мэрии.
Здесь срок окончания работ – 2023 год.
После ввода в эксплуатацию сети будут переданы МУП «Водоканал» с целью подключения к водоснабжению отдельных домов.
Отметим, также идут работы по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Здесь прокладывают трубопровод протяжённостью 8,8 км. Эти работы выполняет подрядная организация ООО «Тесла».
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