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В Заиграевском районе Бурятии родилась третья «королевская» двойня

В Заиграевском районе Бурятии родилась третья «королевская» двойня
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Малышей назвали Данилой и Дианой

8 сентября в Заиграевском районе Бурятии было зарегистрировано рождение третьей «королевской» двойни с начала года. Малыши Данила и Диана родились 1 сентября.

Специалисты отдела поздравили с важным событием счастливых родителей Максима Андреевича и Татьяну Леонидовну. Им вручили первые документы о рождении детей и пожелали, сил и терпения, чтобы вырастить детей здоровыми, красивыми и умными, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Напомним, что вторая «королевская» двойня в Заиграевском районе была зарегистрирована 30 августа.
Бурятия Заиграевский район двойня ЗАГС новорожденные дети

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