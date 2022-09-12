Малышей назвали Данилой и Дианой
8 сентября в Заиграевском районе Бурятии было зарегистрировано рождение третьей «королевской» двойни с начала года. Малыши Данила и Диана родились 1 сентября.
Специалисты отдела поздравили с важным событием счастливых родителей Максима Андреевича и Татьяну Леонидовну. Им вручили первые документы о рождении детей и пожелали, сил и терпения, чтобы вырастить детей здоровыми, красивыми и умными, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что вторая «королевская» двойня в Заиграевском районе была зарегистрирована 30 августа.
В Заиграевском районе Бурятии родилась третья «королевская» двойня
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