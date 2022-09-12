В Улан-Удэ прошёл второй концерт колокольного звона

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Также гости и прихожане Свято-Одигитриевского собора могли попробовать себя в роли звонаря



11 сентября в рамках празднования 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского на территории Свято-Одигитриевского собора в городе Улан-Удэ прошел второй концерт колокольного звона.



Гости и прихожане собора прослушали различные вариации звона. Среди них встречный, малиновый, пасхальный, воскресный, венчальный звон, которые были воспроизведены системой электронной звонницы. Также для всех собравшихся звонарём Свято-Одигитриевского собора, вручную был исполнен праздничный трезвон.



Впервые на территории собора была установлена передвижная звонница, благодаря которой каждый мог попробовать себя в роли звонаря. Для всех собравшихся был организован мастер-класс по искусству звона, который провёл дипломированный звонарь Александр Дикой.



Напоминаем, что в системе электронной звонницы заложено воспроизведение на храмовых колоколах до семидесяти разнообразных канонических звонов: от пасхального до погребального. Запуск звонницы осуществляется как дистанционно, через мобильный телефон, так и непосредственно на самой звоннице.



- Но самое главное и важное то, что электронная система ни коим образом не мешает звонить вручную, а, наоборот, всё настроено так, что дает возможность даже обучать будущих звонарей, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

