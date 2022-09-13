В Бурятии представят поэму о «Троянской войне» на Селенге

В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер поэта Есугея Сындуева
В столице Бурятии в рамках Книжного салона состоится творческая встреча с известным бурятским поэтом, драматургом и прозаиком Есугеем Сындуевым. Мероприятие пройдёт 23 сентября в конференц-зале национальной библиотеки республики. Начало в 17:00.
В настоящий момент Есугей Сындуев принимает участие в проекте ассоциации союзов писателей и издателей «Литературные резиденции». Летом текущего года бурятский поэт стал победителем в конкурсе отбора заявок на участие в проекте. С 20 августа по 20 сентября Есугей Сындуев работает в Амурской области, где пишет эпическую поэму о «Троянской войне» на Селенге.
— Поэма моя летит с фантастической скоростью и качеством — аж сам себе завидую! — с вдохновением отмечает поэт.
По возвращению в Бурятию Есугей Сындуев впервые представит поэму на творческой встрече с читателями в национальной библиотеке. Произведение повествует о событиях, которые происходили на территории Великой степи в XII—XIII вв. Главным героем поэмы выступает Чингисхан, основатель и первый великий хан Монгольской империи.
В творческом вечере примет участие бард, гитарист-виртуоз Артур Аветисян, который исполнит песни на стихи Есугея Сындуева. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.
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