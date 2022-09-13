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В Иркутске шаманы «закроют Небесные врата»

В Иркутске шаманы «закроют Небесные врата»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Подношения божествам поднесут на острове Комсомольский

17 сентября в Иркутской области пройдёт завершающий тайлган «Закрытие небесных врат». Принять участие может каждый, независимо от вероисповедания, возраста и пола. Сбор участников состоится в Иркутске, на острове Комсомольский в 10:00 часов утра. Сам тайлган начнётся в 11:00.

Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, тайлган проводится следующим образом:
1. Подготовка проходит заранее: готовятся подношения для божеств, распределяются между шаманами зоны ответственности.
2. Состоится призвание родовых божеств, 13 Хатов и Тэнгэри на праздник и сам молебен. Боо и удаган (шаманы) объясняют, что приготовили, «оживляют» (очищают и благословляют) подношения, излагают просьбы.
3. Отправление подношений происходит через костёр, также сопровождается пениями боо и удаган с благодарностью о благосклонности, принятии даров.

Подношения традиционны: прежде всего берёзовая роща, являющая собой модель Вселенной; также каждый шаман дарует отрезы ткани, рубашку, угощения (мясо, сладости, напитки, сливочное масло). Все подношения подаются божествам через хадак небесно-синего цвета.

Подношения участников: чай с молоком, водка, молоко (достаточно по 100–200 мл), сладости по желанию (что сами любите кушать) печенье, зефир, мармелад, конфеты, сливочное масло (символизирует достаток, изобилие).

Напомним, что в этот же день аналогичный тайлган состоится и в Улан-Удэ.
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