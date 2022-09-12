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В районе Бурятии 90-летие отпраздновала участница трудового фронта

В районе Бурятии 90-летие отпраздновала участница трудового фронта
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Юбиляру вручили благодарственные письма

В Закаменском районе Бурятии 90-летие отметила Долгор-Цырен Данзановна Аршанова. Именинницу поздравили с юбилеем и вручили благодарственные письма от президента России, глав республики и районной администрации, совета депутатов района, районного совета ветеранов, местного отдела социальной защиты населения, администрации сельского поселения «Баянгольское», совета ветеранов СП «Баянгольское».

Юбиляр родилась в 1932 году. В Закамну приехала в 50-х годах прошлого века, работала в совхозе имени 50-летия СССР. Долгор-Цырен Данзановна является участником трудового фронта. Об этом сообщает отдел по работе общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».
Бурятия долгожитель юбилей Закаменский район

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