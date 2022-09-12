В районе Бурятии 90-летие отпраздновала участница трудового фронта

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Юбиляру вручили благодарственные письма



В Закаменском районе Бурятии 90-летие отметила Долгор-Цырен Данзановна Аршанова. Именинницу поздравили с юбилеем и вручили благодарственные письма от президента России, глав республики и районной администрации, совета депутатов района, районного совета ветеранов, местного отдела социальной защиты населения, администрации сельского поселения «Баянгольское», совета ветеранов СП «Баянгольское».



Юбиляр родилась в 1932 году. В Закамну приехала в 50-х годах прошлого века, работала в совхозе имени 50-летия СССР. Долгор-Цырен Данзановна является участником трудового фронта. Об этом сообщает отдел по работе общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».

