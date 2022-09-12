Бато Дамдинов завоевал «бронзу» престижного турнира
С 10 по 11 сентября в Москве разыграли международный «Кубок основоположникам самбо». В турнире приняли участие спортсмены из 13 стран.
Самбист из Бурятии Бато Дамдинов завоевал бронзовую медаль кубка в весовой категории до 71 кг. Первое место у Ролана Зиннатова (Россия), второе – у Павла Пантелеева (Россия). Ещё одно третье место занял киргизский спортсмен Замирбек Уулу Курманбек.
Напомним, этот турнир считается одним из самых престижных в мире самбо. В рамках соревнований также проходит мужское первенство по боевому самбо.
Самбист из Бурятии стал призёром международного кубка
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