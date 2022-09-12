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Возле городского дворца Улан-Удэ отремонтировали дорогу

Возле городского дворца Улан-Удэ отремонтировали дорогу
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дорогу уже прошла приёмку

В Улан-Удэ обновили дорогу по улицам Широких-Полянского и Подкаменская, возле городского дворца детского юношеского творчества.

Участок протяжённостью 510 метров с 1 июля ремонтировала подрядная организация «Доринвест». Площадь покрытия составляет 4100 кв.м., сообщила пресс-служба мэрии.

Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, заменил бортовые камни и покрыл дорожное полотно новым двухслойным асфальтом. На дороге установили дорожные знаки и нанесли разметку.

На объекте уже состоялась рабочая приёмка, в ближайшее время дорогу сдадут в эксплуатацию.

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