Дорогу уже прошла приёмку
В Улан-Удэ обновили дорогу по улицам Широких-Полянского и Подкаменская, возле городского дворца детского юношеского творчества.
Участок протяжённостью 510 метров с 1 июля ремонтировала подрядная организация «Доринвест». Площадь покрытия составляет 4100 кв.м., сообщила пресс-служба мэрии.
Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, заменил бортовые камни и покрыл дорожное полотно новым двухслойным асфальтом. На дороге установили дорожные знаки и нанесли разметку.
На объекте уже состоялась рабочая приёмка, в ближайшее время дорогу сдадут в эксплуатацию.
Возле городского дворца Улан-Удэ отремонтировали дорогу
Общество, Фото:
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