Максимальная температура воздуха составит +21 градус
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +3,-2, днём +16,+21, местами +10,+15.
В Улан-Удэ утром кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +18,+20.
В Бурятии сегодня дождливо
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Общество, 13.09.2022
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