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В Бурятии сегодня дождливо

В Бурятии сегодня дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Максимальная температура воздуха составит +21 градус

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +3,-2, днём +16,+21, местами +10,+15.

В Улан-Удэ утром кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +18,+20.
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