Первые места завоевали Дамдин Цыренжапов и Александр Балтуев
С 10 по 11 сентября в Якутске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе в среди юниоров до 21 года. Турнир был посвящён памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Дмитриева, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Спортсмены Бурятии и Иркутской области стали победителями и призёрами соревнований.
Весовая категория до 57 кг
Третье место - Жаргал Баяндуев (Бурятия)
Третье место - Баир Баяндуев (Бурятия)
Весовая категория до 61 кг
Первое место - Дамдин Цыренжапов (Бурятия)
Второе место - Борис Баршуев (Иркутская область/Бурятия)
Весовая категория до 70 кг
Третье место - Игорь Упхоев (Бурятия)
Весовая категория до 74 кг
Первое место - Александр Балтуев (Иркутская область)
Третье место - Тумэн Бодиев (Бурятия)
Весовая категория до 79 кг
Второе место – Аюр Жигжитов (Бурятия)
Весовая категория до 86 кг
Третье место - Руслан Юршин (Иркутская область)
Весовая категория до 92 кг
Третье место – Аюр Нимаев (Бурятия)
Весовая категория до 97 кг
Третье место - Илья Жибалов (Бурятия)
Бурятские борцы успешно выступили на всероссийском турнире
Общество, Фото:
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