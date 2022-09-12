Бурятские борцы успешно выступили на всероссийском турнире

Первые места завоевали Дамдин Цыренжапов и Александр Балтуев



С 10 по 11 сентября в Якутске прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе в среди юниоров до 21 года. Турнир был посвящён памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Дмитриева, сообщает паблик «Борцы Бурятии».



Спортсмены Бурятии и Иркутской области стали победителями и призёрами соревнований.



Весовая категория до 57 кг

Третье место - Жаргал Баяндуев (Бурятия)

Третье место - Баир Баяндуев (Бурятия)



Весовая категория до 61 кг

Первое место - Дамдин Цыренжапов (Бурятия)

Второе место - Борис Баршуев (Иркутская область/Бурятия)



Весовая категория до 70 кг

Третье место - Игорь Упхоев (Бурятия)



Весовая категория до 74 кг

Первое место - Александр Балтуев (Иркутская область)

Третье место - Тумэн Бодиев (Бурятия)



Весовая категория до 79 кг

Второе место – Аюр Жигжитов (Бурятия)



Весовая категория до 86 кг

Третье место - Руслан Юршин (Иркутская область)



Весовая категория до 92 кг

Третье место – Аюр Нимаев (Бурятия)



Весовая категория до 97 кг

Третье место - Илья Жибалов (Бурятия)

